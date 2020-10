Inter Mailand und Lazio Rom verlieren vor CL-Start

Mailand (dpa) - Die italienischen Champions-League-Gegner von Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach starten nach Liga-Niederlagen in die neue Saison der Königsklasse. Inter, am Mittwoch Gastgeber gegen Gladbach, verlor das Derby della Madonnina gegen die AC Mailand mit 1:2 (1:2). Starstürmer Zlatan Ibrahimovic (13. und 16. Minute) erzielte beide Tore für die Rossoneri, die am Samstag die Tabellenführung in der Serie A übernahmen. Lazio Rom, das am Dienstag den BVB empfängt, unterlag bei Sampdoria Genua 0:3 (0:2).

Von dpa