Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Münster-Gievenbeck sind sechs Menschen verletzt worden. Sie kamen vorsorglich in Krankenhäuser, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Der Brand war am Samstagnachmittag in einer Wohnung im dritten Stock des Gebäudes am Wickenkamp ausgebrochen. Die Rauchsäule sei weithin sichtbar gewesen. Beim Eintreffen der Feuerwehrleute waren bereits Teile des Daches abgebrannt.

Fünf Wohnungen zunächst unbewohnbar

Feuerwehrleute brachten den Angaben nach rund 15 Menschen ins Freie. Die Brandwohnung wurde komplett zerstört. Vier weitere Wohnungen seien zunächst nicht bewohnbar. Für drei Personen organisierte die Feuerwehr nach eigenen Angaben Unterkünfte für die Nacht. Die Feuerwehr schätzt den Schaden auf ungefähr 100 000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar. Für den fünfstündigen Einsatz kamen insgesamt 66 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zum Einsatz.

Brand in Aaseestadt

Kurz zuvor war die Feuerwehr Münster bereits zu einem Feuer an der Von-Witzleben-Straße in Münster ausgerückt. Dort brannte es im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Die Bewohner konnten sich noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit bringen. Nachdem die Feuerwehr den Brand erfolgreich bekämpft und das Gebäude belüftet hatte, konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Auch wenn ein Übergreifen auf die Nachbarwohnungen verhindert werden konnte, schätzt die Feuerwehr den Brandschaden auf rund 10 000 Euro. Die Feuerwehr Münster war mit 28 Einsatzkräften rund eine Stunde vor Ort.