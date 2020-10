2,3 Millionen Menschen aus NRW mit Punkten in Flensburg

Rasen, Drängeln, Handy am Ohr: Für solche Verstöße gibt es auch schnell Punkte in Flensburg. Mehr als 2,3 Millionen Menschen aus NRW waren 2019 im Verkehrszentralregister verewigt. Immerhin: Manche Zahlen gehen in der Statistik zurück.