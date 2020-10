Schalke verlängert Vertrag mit Talent Bozdogan bis 2024

Gelsenkirchen (dpa) - Der FC Schalke 04 und Can Bozdogan gehen weiter gemeinsame Wege. Wie der Fußball-Bundesligist am Sonntag mitteilte, wurde der ursprünglich bis 2022 datierte Vertrag des Mittelfeldspieler vorzeitig bis 2024 verlängert. «Can Bozdogan gehört zu den größten Mittelfeldtalenten in der Bundesliga. Dass er sich mit voller Überzeugung und ohne zu Zögern für eine Vertragsverlängerung entschieden hat, ist ein tolles Zeichen für den gesamten Club», kommentierte Sportchef Jochen Schneider die Unterschrift des 19 Jahre alten U20-Nationalspielers.

Von dpa