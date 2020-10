Düsseldorf (dpa/lnw) - Wegen zwei Bränden in seiner Zelle steht ein verurteilter Dreifachmörder heute in Düsseldorf erneut vor Gericht. Der 55-Jährige ist wegen versuchter schwerer Brandstiftung angeklagt. Er soll zweimal Feuer in seiner Zelle in Düsseldorf gelegt und die Löscharbeiten behindert haben. Laut Anklage zündete er Papier und Kleidungsstücke an.

Von dpa