Bei 50 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gilt in NRW seit dem Wochenende eine Sperrstunde in der Gastronomie und ein Alkoholverkaufsverbot bis 6.00 Uhr morgens. Millionen Menschen sind davon schon in zahlreichen Städten und Regionen des Landes betroffen. Wenn eine Region nach zehn Tagen immer noch über 50 liegt, haben die Kommunen zusätzliche Schutzmaßnahmen zu treffen.

In der RKI-Grafik mit täglich zunehmenden roten Warnfeldern gibt es inzwischen drei dunkelrote «Hotspots». Solingen lag am Montagmorgen bei der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz mit 113,0 an der Spitze in NRW. Auch Herne (111,2) und Wuppertal (103,1) überschritten die 100er-Schwelle.