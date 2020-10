Bonhof will «Büchsenwurf-Trauma» nicht vergessen

Mönchengladbach (dpa) - Rainer Bonhof, Vizepräsident des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach kann und will den legendären Büchsenwurf-Skandal im Europapokal von 1971 gegen Inter Mailand nicht vergessen. «Das Büchsenwurf-Trauma ist natürlich immer noch voll präsent. Da würde ich lügen, wenn ich was anderes behaupten würde. Das wird auch mein ganzes Leben lang so bleiben», sagte Bonhof im Interview der «Bild»-Zeitung (Dienstag). Am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) tritt die Borussia zum Saisonauftakt in der Champions League bei Inter Mailand an.

Von dpa