7 Fahndungen: Mutmaßlicher Betrüger in Bademänteln gefasst

Münster (dpa/lnw) - Zwei Bademäntel und eine Handwerkerhose: Dieses ungewöhnliche Outfit hat die Polizei in Münster auf einen von gleich sieben Behörden gesuchten 29-Jährigen aufmerksam gemacht. Unter anderem suchte die Staatsanwaltschaft Frankfurt/Main den Eritreer per Haftbefehl wegen Erschleichens von Leistungen und Verstößen gegen das Aufenthalts- und Asylgesetz, wie die Bundespolizei am Dienstag erklärte.