Kleve (dpa/lnw) - Unbekannte haben laut Polizei in Kleve sogenannte «Stolperstein» zum Gedenken an NS-Opfer mit angedickter weißer Farbe beziehungsweise einer zementartigen Flüssigkeit übergossen. Die Steine waren erst wenige Tage vor der Tat eingesetzt worden. Der Staatsschutz in Krefeld hat die Ermittlungen übernommen.

Von dpa