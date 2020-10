Auch die Mannschaft und das Trainerteam befanden sich seit Bekanntwerden der positiven Testung am vergangenen Samstag in vorsorglicher häuslicher Quarantäne. Die am Montag vorgenommenen Tests seien jedoch alle negativ ausgefallen. Aufgrund der vom Verein vorgelegten Kontaktdokumentation ordnete das zuständige Gesundheitsamt eine 14-tägige Quarantäne für zwei weitere Spieler an. Damit fehlen den Ostwestfalen beim nächsten Heimspiel am Samstag (19 Uhr) gegen die SG BBM Bietigheim drei Spieler.