Tennis in Köln: Lokalmatador Otte erreicht das Achtelfinale

Köln (dpa) - Lokalmatador Oscar Otte hat auch beim zweiten ATP-Turnier in Köln das Achtelfinale erreicht. Der 27 Jahre alte Kölner, der erst am Mittag für den ausgefallenen Serben Danilo Petrovic nachgerückt war, besiegte den Österreicher Dennis Novak mit 6:3, 6:2. Nächster Gegner ist allerdings der an Nummer zwei gesetzte Argentinier Diego Schwartzman, der bei den French Open das Halbfinale erreichte.