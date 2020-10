BVB in Rom mit Abwehrspieler Piszczek: Reus in der Startelf

Rom (dpa) - Borussia Dortmund kann zum Start der Gruppenphase in der Champions League auf Lukasz Piszczek zählen. Der 35 Jahre alte Abwehrroutinier steht im Spiel an diesem Dienstag (21 Uhr/Sky) bei Lazio Rom in der Startelf. Er hatte sich beim 1:0 seines Teams bei 1899 Hoffenheim am vergangenen Samstag eine Augenverletzung zugezogen. Die rasche Genesung des Polen mindert die Personalprobleme des BVB in der Defensive. In diesem Mannschaftsteil fehlen mit Manuel Akanji (Corona), Dan-Axel Zagadou (Knie), Nico Schulz (Muskelfaserriss) und Emre Can (Rotsperre) vier Profis.

