«Alarmstufe Rot»: «Räuber» spielten vor dem Landtag

Düsseldorf (dpa/lnw) - Bei einer Protest-Demo vor dem Düsseldorfer Landtag sind am Mittwoch die «Räuber» aufgetreten. Die Karnevalsband («Denn wenn et Trömmelche jeht») machte damit auf die dramatischen Umsatzeinbrüche der Veranstaltungswirtschaft durch die Corona-Pandemie aufmerksam. Ein Bündnis hatte in den vergangenen Wochen unter dem Motto «Alarmstufe Rot» sieben Demos vor dem Parlament veranstaltet.

Von dpa