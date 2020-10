Vorbereitungen für Bombenentschärfung begonnen

Köln (dpa/lnw) - In Köln haben am Mittwoch die Vorbereitungen zur Entschärfung einer Weltkriegsbombe in der Nähe der Uniklinik begonnen. Nach Angaben der Stadt muss unter anderem die Frauenklinik mit Geburtsstation evakuiert werden. Ein Kliniksprecher sagte, alle Patientinnen und Patienten könnten in andere Gebäude auf dem Gelände verlegt werden. Besonders gefährdete Frühchen, die beatmet werden müssen, könnten sogar auf ihrer Station bleiben und in einem anderen Gebäudeteil weiter betreut werden.

