Düsseldorf-Vorstand Klaus Allofs will TV-Gelder umverteilen

Düsseldorf (dpa) - Klaus Allofs will sich als Vorstand des Zweitligisten Fortuna Düsseldorf für weitreichende Veränderungen im Fußball einsetzen und dabei auch den großen Clubs wie dem FC Bayern München Geld wegnehmen. «Wir brauchen ein Bündel an Maßnahmen, um den Konkurrenzkampf wieder zu fördern. Es wird immer bessere und schlechtere Mannschaften geben. Aber sie müssen näher zusammenrücken», forderte der 63-Jährige in einem Interview der «Sport Bild». «Ich bin sehr gespannt, welche Ideen und Lösungsansätze sich aus der Task Force heraus entwickeln. Wir müssen über die Verteilung der TV-Gelder reden», sagte Allofs.