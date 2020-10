Verdacht der Freiheitsberaubung: Durchsuchung einer Firma

Goch (dpa/lnw) - Wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz hat die Polizei am frühen Mittwochmorgen die Räume eines Unternehmens im Kreis Kleve durchsucht. «Die Verantwortlichen des Unternehmens stehen in Verdacht, mindestens eine Person gegen ihren Willen auf ihrem Gelände festzuhalten», teilten die Staatsanwaltschaft und die Polizei Kleve in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Die Räumlichkeiten und das Außengelände in Goch würden seit den frühen Morgenstunden durchsucht. Details des Einsatzes waren am Mittwochmorgen noch nicht bekannt.

Von dpa