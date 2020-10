82-jähriger Jogger stirbt nach Zusammenstoß mit Pedelec

Ahlen (dpa/lnw) - Nach einem Zusammenstoß mit einem Pedelec-Fahrer in Ahlen (Kreis Warendorf) ist ein 82 Jahre alter Jogger gestorben. Er sei am Dienstag, einen Tag nach dem Unfall, im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Warum es zu dem Zusammenstoß zwischen dem 22-Jährigen auf dem Pedelec und dem Jogger kam, sei auch zwei Tage danach noch unklar. Die beiden waren sich am frühen Montagmorgen in der Dunkelheit auf einem Geh- und Radweg entgegengekommen. Beide seien mit Lichtern ausgestattet gewesen, sagte eine Polizeisprecherin. Der jüngere Mann sei bei dem Unfall leicht verletzt worden.

Von dpa