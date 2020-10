Herne prüft nach Ferien zeitversetzten Unterrichtsbeginn

Herne (dpa/lnw) - Die Stadt Herne will angesichts stark steigender Neuinfektionszahlen den täglichen Schulbeginn zeitversetzt organisieren. Wenn der Unterricht nicht für alle Schüler zur selben Uhrzeit starte, lasse sich Gedränge im öffentlichen Personennahverkehr vermeiden, erläuterte ein Sprecher am Mittwoch nach einer Sitzung des Krisenstabs. Mit diesem zusätzlichen geplanten Baustein nach den Herbstferien ab kommenden Montag hoffe man, die Infektionszahlen in den Griff zu bekommen. Zudem sei geplant, eine Mund-Nasenschutz-Tragepflicht für weiterführende Schulen auch im Unterricht zu erlassen.

Von dpa