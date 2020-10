VfB gegen Köln weiter ohne Abwehrchef Anton

Stuttgart (dpa/lnw) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss auch im Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) auf seinen neuen Abwehrchef Waldemar Anton verzichten. «Es reicht nicht», sagte Trainer Pellegrino Matarazzo am Mittwoch über den Verteidiger, der wegen einer Bänderverletzung im Sprunggelenk bereits die Partie bei Hertha BSC (2:0) am vergangenen Wochenende verpasst hatte.

Von dpa