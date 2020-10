Nächster Corona-Fall in der Regionalliga West

Düsseldorf (dpa) - In der Fußball-Regionalliga West ist wegen eines Corona-Falls bei der U23 von Borussia Dortmund bereits die fünfte Partie des für Mittwochabend terminierten 10. Spieltags abgesetzt worden. Laut Mitteilung des BVB am Mittwoch hat ein positiver Corona-Test innerhalb des Funktionsteams der Borussia am Mittag zur Absage der für 18.00 Uhr angesetzten Partie SV Lippstadt - Borussia Dortmunds U23 durch den Westdeutschen Fußballverband (WDFV) geführt.