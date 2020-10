Ministerin: Schulen in NRW sind weiter «sichere Orte»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Schulen in Nordrhein-Westfalen sind aus Sicht der Landesregierung trotz Corona-Pandemie weiterhin «sichere Orte». Die weitaus meisten Schulen könnten vor Ort unterrichten, sagte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Mittwoch in Düsseldorf.