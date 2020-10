Kölner Haie verleihen Müller bis Saisonstart nach Kassel

Köln (dpa) - Die Kölner Haie verleihen auch Marcel Müller bis zum Saisonstart an die Kassel Huskies. Wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Mittwoch mitteilte, nimmt der 32-Jährige bei den Nordhessen am Trainings- und Vorbereitungsbetrieb teil. Er soll zusammen mit Haie-Kapitän Moritz Müller, der bereits in der Vorwoche ebenfalls auf Leihbasis zum Club aus der DEL2 gewechselt war, zum offiziellen Trainingsstart der Kölner Haie zurückkehren.

Von dpa