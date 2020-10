Laut «WAZ» soll die A40 - die Hauptschlagader des Ruhrgebiets - ab dem 4. Dezember erneut für voraussichtlich zehn Tage gesperrt werden. Für Bahnkunden bedeutet der Abriss der beiden Brücken monatelange Störungen unter anderem einer S-Bahn-Linie. Nach dpa-Informationen hat eine Untersuchung der Brücken ergeben, dass sie offenbar nicht mehr tragfähig sind - und ersetzt werden müssen.

Der Tanklaster war am 17. September auf der A40 an einer Stelle verunglückt und in Flammen aufgegangen, die von mehreren Eisenbahnbrücken überquert wird. Eine Brücke musste bereits abgerissen werden. Alle drei sollen zunächst durch Behelfsbrücken ersetzt werden.