Goch: Selbsternannter Prophet noch in Polizeigewahrsam

Goch (dpa) - Ein bei einem Großeinsatz in Goch am Niederrhein festgenommener 58-Jähriger ist weiter in Polizeigewahrsam. Ob die Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den laut Ermittlern selbsternannten Propheten beantragen werde, hänge von den weiteren Zeugenbefragungen ab, sagte ein Sprecher der Behörde in Kleve am Donnerstag. Der Niederländer war am Mittwoch auf dem Gelände eines ehemaligen Klosters festgenommen worden. Dort war die Polizei auf eine mutmaßliche Sekte gestoßen. Eine 25-Jährige soll dort gegen ihren Willen festgehalten worden sein. Sie wurde auch am Donnerstag weiter befragt.

Von dpa