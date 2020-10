Megaevent vor 500 Jahren: Schau zur Krönung Karl V.

In unmittelbarer Nachbarschaft zu den damaligen prunkvollen Feiern präsentiert das Centre Charlemagne - Neues Stadtmuseum rund 300 Exponate aus dem In- und Ausland. Unter den Tausenden Besuchern der Feier war auch der Maler Albrecht Dürer, der mehrere Wochen in Aachen war und Stadtansichten zeichnete. Dieser Aufenthalt des berühmten Künstlers ist Anlass für eine weitere Ausstellung, die ursprünglich zeitgleich gezeigt werden sollte, aber coronavirus-bedingt auf das nächste Jahr verschoben wurde.