Geiselnahme in JVA Münster: Täter offenbar verwirrt

In dem Bericht von Justizminister Peter Biesenbach (CDU) an die Mitglieder des Rechtsausschusses heißt es weiter, dass es sich bei der Waffe des Häftlings nicht wie zunächst angenommen um eine Rasierklinge gehandelt habe, «sondern um eine angespitzte und in diesem Bereich gehärtete Zahnbürste». Wie der Mann die Zahnbürste angespitzt habe, sei Gegenstand der Ermittlungen.

Der Bericht, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, nennt auch Details zu den Schüssen, die Polizisten am vergangenen Freitag auf den Mann abfeuerten. Demnach sagte der Häftling gegen 9.20 Uhr zu der JVA-Bediensteten in seiner Gewalt, sie beide müssten nun «etwas machen» und «bei drei losgehen». Der Mann habe die 29-Jährige mit der Waffe am Hals gezwungen, mit ihm auf Kräfte des Spezialeinsatzkommandos der Polizei zuzugehen. Beamte hätten daraufhin ihre Schusswaffen «gezielt» eingesetzt.

Die Geisel habe mit nur leichten Verletzungen am Hals befreit werden können. Der Täter erlag noch vor Ort seinen Verletzungen.

Die SPD hat eine Sondersitzung des Rechtsausschusses beantragt , bei der die Landesregierung am Freitag zu dem Vorfall berichten soll.