Dann habe er aber heftige Symptome bekommen und sei daraufhin erneut positiv getestet worden. «Ich war zehn Tage schlapp, hatte keinen Geruchs- und Geschmackssinn. Es war wie eine schwere Grippe», berichtete der Musiker. Der Verlauf sei bei der zweiten Erkrankung etwas schwerer gewesen als beim ersten Mal, aber im Vergleich zu anderen Fällen immer noch leicht.

Inzwischen sei er negativ getestet worden und dürfe an diesem Freitag die Arbeit wieder aufnehmen und an der Orchesterprobe teilnehmen. Wallrafen ist Violinist bei der «Neuen Philharmonie Westfalen». Er wohnt in Schwalmtal am Niederrhein.

Beim ersten Mal habe er sich vor zweieinhalb Monaten im Urlaub in Südtirol infiziert, beim zweiten Mal bei einer Wanderung mit seinem Cousin an der Ahr, berichtete er. Wie ein Sprecher des Kreises Viersen sagte, gebe es außer Wallrafen noch eine weitere Person im Kreisgebiet, die sich erneut mit dem Coronavirus infiziert habe.