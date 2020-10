Kerkhoff: Laschet besser Landesvater als CDU-Chef

Meschede/Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU im NRW-Landtag, Matthias Kerkhoff, will Armin Laschet lieber als Ministerpräsidenten behalten - und spricht sich daher gegen dessen Wahl zum CDU-Bundesvorsitzenden aus. Laschet sei ein erfolgreicher und beliebter Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, sagte der erklärte Unterstützer von Friedrich Merz der «Westfalenpost» (Freitag). «Ich möchte, dass er es über 2022 hinaus bleibt», so Kerkhoff weiter.

Von dpa