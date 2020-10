«Vor dem Hintergrund des steigenden Inzidenzwertes von Corona-Neuinfektionen hat sich der Zoo entschieden, die Maskenpflicht auf das gesamte Gelände auszuweiten», hieß es in einer Mitteilung. Laut Robert Koch-Institut lag die Kennzahl von Neuinfizierten pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen am Freitag bei 129.

Zurzeit dürfen maximal 3500 Besucher den Gelsenkirchener Zoo gleichzeitig betreten. Mehrere Attraktionen wie der Indoorspielplatz sind geschlossen. «Auch Tierpflegergespräche, Fütterungen, Schnupperkurse und Kindergeburtstage können aufgrund der Corona-Pandemie bis auf weiteres nicht angeboten werden», so der Zoo. In anderen Zoos in NRW wie in Münster oder Köln gilt die Maskenpflicht bereits.