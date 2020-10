Kölner Oberbürgermeisterin Reker: «Es ist fünf vor Zwölf»

Köln (dpa) - Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) hat die Corona-Lage in der viertgrößten Stadt Deutschlands als «sehr ernst» beschrieben. «Es ist fünf vor Zwölf», sagte Reker am Freitag im Rathaus. «Die Geschwindigkeit des Anstiegs der Infizierten-Zahlen stellt uns vor große Herausforderungen.» Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen belaufe sich in Köln derzeit auf 120,1.

Von dpa