Schalke-Coach vor Derby beim BVB: «Wollen etwas mitbringen»

Zwar habe der BVB eine große individuelle Qualität. «Aber wir haben auch einiges zu bieten. Wir fahren definitiv dorthin, um etwas mitzubringen», ergänzte Baum vor seinem ersten Revierderby in der Fußball-Bundesliga, auf das er sich besonders freut. «Bisher hab ich die Derbys nur im Fernsehen gesehen. Sie sind immer voller Emotionen und leben auch von der Unterstützung der Fans. Da muss ich schon sagen, dass unsere Fans uns brutal fehlen», sagte Baum. Am Samstag dürfen aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens nur 300 Zuschauer in Dortmund dabei sein, Gästefans sind nicht erlaubt.

Auch Lizenzspieler-Koordinator Sascha Riether hofft auf ein Ende der Serie von 20 Spielen ohne Sieg. «Wir wissen, dass so Derbys ganz spezielle Spiele sind. Da kann alles passieren. Da ist egal, was vorher war oder auch nicht. Das sind manchmal wie Pokalspiele», sagte Riether im Interview von RTL/ntv am Freitag.