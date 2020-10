Amateurfußball in Westfalen findet vorerst weiter statt

Kamen (dpa/lnw) - Amateur-Fußballspiele in Westfalen sollen trotz steigender Corona-Fälle weiter so gut wie möglich durchgeführt werden. Eine flächendeckende Saison-Unterbrechung im Amateur- und Jugendspielbetrieb sei trotz der steigenden Infektionszahlen aktuell nicht geplant, teilte der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) am Freitag mit. «Wir möchten nicht den Eindruck erwecken, die Saison durchzuprügeln. Aber dort, wo es möglich ist, wollen wir den Spielbetrieb anbieten», sagte FLVW-Vizepräsident Manfred Schnieders. Der Fußball sei nicht dafür verantwortlich, dass die Fallzahlen derzeit stiegen, betonte er.