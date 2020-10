Ermittlungen gegen islamistischen Gefährder eingeleitet

Düsseldorf (dpa) - Gegen den 22-jährigen Ratinger, der in London unter Terrorverdacht in U-Haft sitzt, wird nun auch in Deutschland ermittelt. «Wir haben aufgrund der Informationen, die wir aus London bekommen haben, Ermittlungen wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat gegen ihn eingeleitet», sagte Markus Caspers, Leiter der Zentralstelle Terrorismus bei der Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf auf Anfrage. Zuvor hatte der «Spiegel» berichtet.

Von dpa