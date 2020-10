Klaasen und McLachlan mögliche Gegner von Krawietz/Mies

Köln (dpa) - Raven Klaasen und Ben McLachlan wären die möglichen Gegner der zweimaligen French-Open-Sieger Andreas Mies und Kevin Krawietz im Doppel-Finale des Tennisturniers in Köln. Der Südafrikaner und der Japaner besiegten im Halbfinale am Freitag die beiden Australier Max Purcell und Luke Saville 7:5, 6:4. Krawietz und Mies, die sich bei ihrem ersten Auftritt im Viertelfinale in zwei Sätzen gegen die Zverev-Brüder Alexander und Mischa durchgesetzt hatten, absolvieren am Samstag um 16 Uhr das zweite Vorschlussrunden-Match gegen Marcus Daniell (Neuseeland) und Philipp Oswald (Österreich).

Von dpa