Hersteller ruft Käse wegen möglicher Metallteile zurück

Stuttgart (dpa) - Ein Hersteller von Zopfkäse hat mehrere Sorten wegen des Verdachts von Metallteilen in dem Produkt vorsorglich zurückgerufen. Betroffen sind die Sorten «GAZi Yumak Örgü Peyniri - Fein geschnittener Zopfkäse 200g vakuumiert» beziehungsweise in der ca. 200-Gramm-Packung und «GAZi Örgü Peyniri - Zopfkäse - ca. 250g vakuumiert», wie der Hersteller Garmo AG mit Sitz in Stuttgart am Freitag mitteilte.

Von dpa