Zverev im Halbfinale, Revanche gegen Sinner

Köln (dpa) - Alexander Zverev hat großen Kampfgeist bewiesen und trotz einer Hüftverletzung das Halbfinale beim zweiten Tennisturnier in Köln erreicht. Dort bekommt er 20 Tage nach der Achtelfinal-Niederlage bei den French Open seine Revanche gegen den Teenager Jannik Sinner. Der topgesetzte Zverev, der in der Vorwoche schon das erste Turnier in Köln gewonnen hatte, bezwang im Viertelfinale den Franzosen Adrian Mannarino nach 2:39 Stunden mit 6:4, 6:7 (5:7), 6:4.

Von dpa