Gladbachs Rose wechselt nach Königsklasse durch

Die punktlosen Mainzer gehen im Vergleich zum 0:1 gegen Leverkusen fast unverändert in den 5. Spieltag. Trainer Jan-Moritz Lichte bringt lediglich Robin Quaison für Jonathan Burkardt. Für Quaison, der in der Vorsaison in beiden Partien gegen Gladbach traf, ist es der 100. Einsatz in der Bundesliga.