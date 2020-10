Fußgänger angefahren und schwer verletzt

Wiehl (dpa/lnw) - Ein Fußgänger ist in Wiehl (Oberbergischer Kreis) von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Der 48-Jährige sei in der Nacht zum Sonntag auf einem Gehweg unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ersten Erkenntnissen nach, sei seine 52-jährige Ex-Freundin mit ihrem Auto langsam auf der Landstraße neben ihm hergefahren und habe sich mit ihm unterhalten, als sich plötzlich von hinten ein 28-Jähriger mit seinem Auto näherte. Wohl von dem langsamen Wagen überrascht, habe der 28-Jährige versucht auszuweichen und dabei den Fußgänger angefahren. Dieser wurde schwer verletzt.

Von dpa