RW Essen klettert an Tabellenspitze

RWE blieb am Samstag im neunten Liga-Spiel dieser Saison ungeschlagen und peilt nach dem Coup im DFB-Pokal mit dem Erstrunden-Erfolg gegen Bundesligist Arminia Bielefeld (1:0) auch den Aufstieg in die 3. Liga an.

Cedric Harenbrock (11. Minute), Mario Kehl-Gomez (47.) und Simon Engelmann (90.) erzielten im Derby gegen RWO die Tore für die Essener, bei denen Neidhart noch mehr Potenzial sieht: «Es war ein hart erkämpfter, aber souveräner Sieg. Ich hätte mir gewünscht, dass wir den einen oder anderen Konter noch souveräner zu Ende spielen.» Beim Sprung nach ganz oben profitierte RWE (21 Punkte) von der Spielabsage des bisherigen Spitzenreiters Borussia Dortmund U23 (20 Punkte) am Sonntag gegen Fortuna Düsseldorf II. Beim BVB war vor dem 11. Spieltag ein Corona-Fall gemeldet worden.

Wegen Corona-Fällen wurden diese Saison in der Regionalliga West bereits 17 Partien abgesetzt.