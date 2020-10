Grenzlokal: Bestellen in Holland, essen in Deutschland

Gronau (dpa) - Wer bei «Rick’s Vis» in Gronau essen will, durchläuft ein besonderes Prozedere: Erst geht es auf niederländischen Boden zur Bestellung. Zum Essen spaziert man dann einfach wenige Meter weiter auf die Terrasse auf deutschem Boden. Der Grund dafür ist die Corona-Maßnahme, nach der Lokale in den Niederlanden seit rund zwei Wochen geschlossen sind. «In Holland kann man Essen nur abholen, meine Gäste wollen aber auch hier ein bisschen zusammensitzen», sagte Besitzer Rick de Vries der Deutschen Presse-Agentur.