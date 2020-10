Insektenrückgang nachgewiesen: Preis für Krefelder Forscher

Hannover/Krefeld (dpa) - Der Insektenforscher Martin Sorg aus Krefeld hat am Sonntag in Hannover den Ehrenpreis des Deutschen Umweltpreises erhalten. Damit wird die aufrüttelnde Forschung des Biologen über den dramatischen Rückgang der Insekten gewürdigt. Die Ergebnisse haben ihm und dem Entomologischen Verein Krefeld weltweit Anerkennung und Anfragen gebracht. Sorg leitet die Untersuchungsprojekte des 1905 gegründeten Vereins und ist in den vergangenen Jahren das Gesicht der etwa 65 Forscher geworden. Der Ehrenpreis ist mit 10 000 Euro dotiert.

Von dpa