Mülheim (dpa/lnw) - Ein alkoholisierter Familienvater soll in Mülheim an der Ruhr mit einem Gewehr auf gerufene Polizisten gezielt haben. Er sei bei dem Vorfall am Sonntag von den Beamten überwältigt worden, erklärte die Polizei. Wie sich herausstellte, handelte es sich um eine nicht funktionsfähige Dekorationswaffe, die wie eine echte Waffe ausgesehen habe.

Von dpa