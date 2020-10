Hunde büxen aus und laufen auf Autobahn: Unverletzt gerettet

Köln (dpa/lnw) - Eine riskante Route für ihren Spaziergang haben sich zwei ausgebüxte Hunde in Eschweiler gesucht: Zeugen entdeckten sie am Samstag auf der Autobahn 44 in Fahrtrichtung Mönchengladbach. Die Autobahn wurde sofort gesperrt. Autofahrern und Polizisten gelang es, die beiden Berner Sennenhunde «Mascha» und «Luna» unverletzt und wohlbehalten einzufangen. Eines der Tiere mussten die Beamten noch über ein angrenzendes Feld verfolgen. Wenig später kamen die Hunde wieder in die Obhut ihrer aufgelösten Besitzer. Von deren Grundstück hatten sie sich zuvor weggeschlichen und in Richtung Autobahn aufgemacht, hieß es in einer Mitteilung vom Sonntag.

Von dpa