RKI: 438 Corona-Neuinfektionen in Köln

Erfahrungsgemäß sind die Fallzahlen an Sonntagen und Montagen niedriger, auch weil an Wochenenden weniger getestet wird. Zudem blieb zunächst unklar, ob tatsächlich alle von den Gesundheitsämtern registrierten Neuinfektionen in die RKI-Statistik von Montag einflossen. Denn: Für 13 Kreise und kreisfreie Städte in NRW wies das RKI von Sonntag auf Montag (0.00 Uhr) keine Neuinfektionen aus. Erst am Donnerstag war es wegen einer technischen Störung bei der Übermittlung der Zahlen zu Datenlücken gekommen.

Nach den vorliegenden Zahlen gelten mittlerweile nahezu alle NRW-Regionen als Corona-Risikogebiete. Lediglich die drei Kreise Euskirchen, Paderborn und Soest lagen am Montagmorgen unter der Warnschwelle von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen. Für Soest meldete das RKI 14 Neuinfektionen seit Sonntag, die Inzidenz stieg damit leicht auf 38,4. Für Paderborn (34,4) und Euskirchen (41,3) wurden am Montagmorgen keine Neuinfektionen ausgewiesen. Auch die Inzidenzen blieben im Vergleich zu Sonntag unverändert.

Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen im bevölkerungsreichsten Bundesland lag nach den RKI-Daten bei 110 516 - etwa ein Viertel aller bundesweit registrierten Fälle (437 866).