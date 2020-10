Watzke bedauert Seifert-Abschied

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund bedauert den angekündigten Abschied von Christian Seifert an der Spitze der Deutschen Fußball Liga (DFL). «Der Ausstieg von Christian Seifert wird im Jahr 2022 ein herber Verlust für die Bundesliga sein. Ich kann nur mit höchstem Respekt von seiner Arbeit sprechen. Diesen Respekt habe ich ihm gegenüber gestern auch in einem persönlichen Gespräch zum Ausdruck gebracht», sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

Von dpa