Pfarrer fasst Opferstock-Diebe: Kassiert Schlag ins Gesicht

Rheine (dpa/lnw) - Ein Pfarrer hat in Rheine mit Zeugen drei mutmaßliche Opferstock-Diebe gefasst und ist dabei ins Gesicht geschlagen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der Pfarrer der Stadtkirche die Verdächtigen wiedererkannt, als sie sich am Samstag am Opferstock zu schaffen machten. Wenige Tage vorher hatten sie schon einmal Geld daraus gestohlen - und waren von einer Überwachungskamera gefilmt worden.

Von dpa