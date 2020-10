Pilotphase: Digitaler Bafög-Antrag wird vereinfacht

Düsseldorf/Berlin (dpa/lnw) - Studenten und Schüler in NRW können Bafög ab jetzt digital leichter beantragen. Das Bundesbildungs- und das Bundesinnenministerium gaben am Montag den offiziellen Startschuss für das neue Online-Portal «Bafög Digital». Dort kann zunächst in einer sechsmonatigen Pilotphase die staatliche Leistung in einem vereinfachten Verfahren beantragt werden. Auch in den Bundesländern Sachsen-Anhalt, Berlin, Hessen und Rheinland-Pfalz ist dies nun möglich. Andere Länder sollen später folgen.

