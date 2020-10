Laschet: Mit Verschiebung wird CDU Verantwortung gerecht

Der CDU-Vorstand hatte am Montag die Entscheidung über einen neuen Parteivorsitzenden wegen der Corona-Krise erneut verschoben - möglicherweise bis ins Frühjahr. Der geplante Präsenzparteitag am 4. Dezember in Stuttgart mit 1001 Delegierten sei angesichts der Infektionszahlen nicht mehr zu halten, so die Begründung.

Laschet, der auch CDU-Vize ist, sagte weiter: «Diese Woche wird richtungsweisend im Kampf gegen die Corona-Pandemie.» Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wird an diesem Mittwoch erneut mit den Ministerpräsidenten in einer Videokonferenz über Maßnahmen gegen die Pandemie beraten. Ende der Woche beraten dann die Ministerpräsidenten der Länder in einer Video-Konferenz die Lage in der Pandemie.