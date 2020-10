Revierderby: Hygieneschutzkonzept erlaubt 300 Zuschauer

Das NRW-Gesundheitsministerium hatte am Sonntag angekündigt, einen Bericht bei der zuständigen Arnsberger Bezirksregierung anzufordern. In diesem sollten die «Gründe für die Entscheidung», 300 Zuschauer zum Spiel zuzulassen, dargelegt werden.

Auch andere Bundesligavereine hätten - trotz eines Grenzwertes von Neuinfektionen über 50 - 300 Zuschauer in ihren Stadien akzeptiert. «Eine Schlechterstellung des BVB im Vergleich zu anderen Bundesligisten in NRW durch die Stadt Dortmund hätte aller Voraussicht nach nicht Stand gehalten», sagte die Sprecherin der Stadt. Auch Gelsenkirchen entschied am Montag, dass beim Liga-Heimspiel des FC Schalke 04 am kommenden Freitag gegen den VfB Stuttgart 300 Fans erlaubt sind, wie der Verein mitteilte.

Die Umsetzung der NRW-Corona-Schutzverordnung sowie die Folgen der getroffenen Maßnahmen liegen dem Ministerium zufolge in der Verantwortung der lokalen Gesundheits- und Ordnungsbehörden. Wenn das Infektionsgeschehen am Austragungsort nicht eingrenzbar sei und 35 Neuansteckungen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen übersteige, dürfen eigentlich keine Zuschauer mehr zugelassen werden, hatte das Gesundheitsministerium am Sonntag mitgeteilt.