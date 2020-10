Brenntag baut weltweit 1300 Arbeitsplätze ab

Essen (dpa) - Der Chemiehändler Brenntag will im Zuge seines Umbaus weltweit etwa 1300 seiner 17 500 Arbeitsplätze abbauen. Dies solle innerhalb der nächsten zwei Jahre auf sozialverträgliche Weise geschehen, teilte das im Aktienindex MDax notierte Unternehmen am Montagabend in Essen mit. Global sollen etwa 100 Standorte geschlossen werden, hieß es. Diese Schritte sind Teil des Programms «Project Brenntag». Dessen Ziel ist nach Angaben des Unternehmens bis Anfang 2023 ein zusätzlicher Beitrag zum Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 220 Millionen Euro. Brenntag verdient sein Geld mit dem weltweiten Vertrieb von Chemikalien und Inhaltsstoffen.

Von dpa